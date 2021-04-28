У Києві підлітку повідомили про підозру у вбивстві своєї сім'ї
Прокуратура 28 квітня повідомила 16-річному підлітку про підозру у вбивстві батьків та маленького брата. Їх тіла знайшли раніше у квартирі в Києві.
Джерело:Київська міська прокуратура
Так, тіла подружжя знайшли 27 квітня в квартирі житлового на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці помітили сліди насильницької смерті.
Читайте також Тероризував сусідів: чоловіка, чий пес вбивав собак на Оболоні, затримали – відео
Ймовірно, сім'ю вбив старший син
Поліція встановила, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. Він кілька днів перебував у квартирі із загиблими, а коли батьків почали шукати родичі, вдався до втечі.
При затриманні хлопець мав ніж. Припускають, що це й могло бути знаряддя вбивства.
Попередня версія злочину
За попередньою інформацією, підозрюваний заздалегідь купив ніж, яким планував вчинити злочин. Після чергового конфлікту з батьками, син вдарив їх ножем.
Потім, ймовірно, так само вбив малого брата.
Новина доповнюється...
Поділитися новиною