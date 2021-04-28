Прокуратура 28 квітня повідомила ​​16-річному підлітку про підозру у вбивстві батьків та маленького брата. Їх тіла знайшли раніше у квартирі в Києві.

Так, тіла подружжя знайшли 27 квітня в квартирі житлового на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці помітили сліди насильницької смерті.

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Ймовірно, сім'ю вбив старший син

Поліція встановила, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. Він кілька днів перебував у квартирі із загиблими, а коли батьків почали шукати родичі, вдався до втечі.

При затриманні хлопець мав ніж. Припускають, що це й могло бути знаряддя вбивства.

Попередня версія злочину

За попередньою інформацією, підозрюваний заздалегідь купив ніж, яким планував вчинити злочин. Після чергового конфлікту з батьками, син вдарив їх ножем.

Потім, ймовірно, так само вбив малого брата.

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