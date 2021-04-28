У Києві підлітку повідомили про підозру у вбивстві своєї сім'ї

Прокуратура 28 квітня повідомила ​​16-річному підлітку про підозру у вбивстві батьків та маленького брата. Їх тіла знайшли раніше у квартирі в Києві.

Так, тіла подружжя знайшли 27 квітня в квартирі житлового на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці помітили сліди насильницької смерті.

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Ймовірно, сім'ю вбив старший син

Поліція встановила, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. Він кілька днів перебував у квартирі із загиблими, а коли батьків почали шукати родичі, вдався до втечі.

При затриманні хлопець мав ніж. Припускають, що це й могло бути знаряддя вбивства.

Попередня версія злочину

За попередньою інформацією, підозрюваний заздалегідь купив ніж, яким планував вчинити злочин. Після чергового конфлікту з батьками, син вдарив їх ножем.

Потім, ймовірно, так само вбив малого брата.

Що загрожує підлітку

Наразі до Дарницького районного суду скерували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу. Його хочуть взяти під варту. Слідчі дії тривають. Встановлюють мотив та інші обставини вчинення злочину.

Крім того, мають провести психолого-психіатричну експертизу підозрюваного.

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