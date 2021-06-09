Щодо підлітка, який у Києві розбещував дітей, відкрили кримінальне провадження

У Києві відкрили кримінальне провадження щодо розбещення дітей, яке вчиняв 14-річний юнак. Поліція отримала заяву від батьків однієї дитини.

Інцидент стався на столичних Позняках на вулиці Драгоманова, 5. Місцеві мешканці впіймали хлопця, який у кущах біля будинків примушував займатися оральним та анальним сексом дітей.

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Як з’ясувалось, його схопили під час спілкування з хлопцем, на ім’я Артем – обом підліткам по 14 років.

В мами ледь інфаркт не стався

Юний педофіл у всьому зізнався на камеру. Відео поширили на сайті Дарниця Live. Якийсь час воно будо не доступне, адже поліція попросила тимчасово обмежити доступ – нібито через маму затриманого хлопця.

В матері хлопця ледь не стався інфаркт, коли вона дізналася про ці події. Ми обмежили доступ до відео. Наразі воно вже знову доступне,

– зазначив Владислав Сарган, співзасновник порталу Дарниця Live.

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