16-річний школяр влаштував своєрідний суботник на одній з ділянок дачного масиву Осокорки у Києві. Хлопцю набридло кожного дня проходити повз своєрідне сміттєзвалище.

Юнак майже миттєво став відомим після того, як пост про нього публікували у спільноті "Осокорки Клуб". Мешканці дач висловили підлітку свою підтримку та готовність долучитися до прибирання.

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Подяку від сусудів отримала й мати хлопця.

Залишилося ще безліч сміття

За словами автора допису Владислава Коробова, 16-річний школяр Олександр самостійно вигріб понад тонну сміття з занедбаної дачної ділянки.

Юнак вирішив прибрати за недобросовісними людьми, оскыльки йому набридло постійно спостерігати за звалищем сміття на масиві.

Школяр зібрав купу мішків, які сміттєвози мають вивезти певного дня.

На ділянці при цьому залишилося чимало сміття, прибрати яке хлопець фізично не міг

Дякую усім за велику кількість добрих слів. Вийшло неочікувано, але Сашкові та мені дуже приємно. Ваша підтримка дає йому натхнення і сили закінчити прибирати те, що він не встиг,

– написала у коментарі до допису матір юнака Вікторія Попович.



16-річний юнак самостійно прибрав сміття з занедбаної ділянки / Фото "Осокорки Клуб"

Проблема зі сміттям на дачному масиві Осокорки у Києві є досить серйозною. Лише у деяких дачних кооперативах установлені сміттєві баки та налагодженне вивезення сміття з них. Більшість жителів масиву вимушені вивозити сміття у Київ, або ж складувати пакети на вулиці в очікуванні не частого приїзду сміттєвозу.