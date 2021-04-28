Зібрав більше тонни: у Києві підліток самостійно прибрав вулицю від сміття – фото

Джерело:Осокорки Клуб
16-річний школяр влаштував своєрідний суботник на одній з ділянок дачного масиву Осокорки у Києві. Хлопцю набридло кожного дня проходити повз своєрідне сміттєзвалище.
Юнак майже миттєво став відомим після того, як пост про нього публікували у спільноті "Осокорки Клуб". Мешканці дач висловили підлітку свою підтримку та готовність долучитися до прибирання.
Дивіться також У Києві коти змучилися від спраги, ввімкнули собі кран і затопили сусідів
Дякую усім за велику кількість добрих слів. Вийшло неочікувано, але Сашкові та мені дуже приємно. Ваша підтримка дає йому натхнення і сили закінчити прибирати те, що він не встиг,
– написала у коментарі до допису матір юнака Вікторія Попович.
16-річний юнак самостійно прибрав сміття з занедбаної ділянки / Фото "Осокорки Клуб"