У Києві підліток стрибнув з мосту: пішов з дому, залишивши передсмертну записку

У Києві 15-річний юнак стрибнув з мосту – хотів скоїти самогубство. 17 травня він написав передсмертну записку й пішов з дому.

Хлопець живий. Його доставили у лікарню у тяжкому стані.

До теми про самогубства На Київщині 14-літнього хлопця знайшли повішаним на дереві

Поїхав до Києва

Він живе з батьками у селі Липовий Скиток, що на Фастівщині. Хлопець пішов з дому о 7:00 ранку й залишив записку. У ній написав, що має намір покінчити життя самогубством.

На пошуки хлопця були орієнтовані:

оперативники,

спецпризначенці,

ювенальні поліцейські Київщини,

працівники Фастівського районного управління поліції,

долучили аеророзвідку.

На ноги підняли усю поліцію / Фото Нацполіції Київської області

Знайшли пізно

Втім, "знайшли" підлітка пізно. На 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту.

З’ясувалось, що це саме той юнак, який нещодавно пішов з дому у селі Липовий Скиток.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства". Триває слідство.

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