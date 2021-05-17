У Києві намагався скоїти суїцид підліток, батьки якого померли від COVID-19

Підліток живий, але у важкому стані. Наразі він перебуває у лікарні.

Ми про це вже писали У Києві підліток стрибнув з мосту: пішов з дому, залишивши передсмертну записку

Написав посмертну записку

Хлопець пішов з дому о 7:00 ранку й залишив записку. У ній написав, що має намір покінчити життя самогубством. Поліція Київщини кинулась розшукувати юнака – до цього долучились:

оперативники,

спецпризначенці,

ювенальні поліцейські Київщини,

працівники Фастівського районного управління поліції,

долучили аеророзвідку.

Втім, хлопця знайти неушкодженим так й не вийшло. На 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства". Триває слідство.

Хлопець нещодавно втратив батьків

З’ясувалось, що йдеться про хлопця з родини Родікових. Прізвище опублікували у Службі розшуку дітей.

Це багатодітна сім’я, переселенці з Донбасу, які оселились у селі Липовий Скиток, що на Фастівщині. Там вони влаштували дитячий будинок сімейного типу – у подружжя було 13 дітей.

Подружжя Родікових. Померли від COVID-19 у березні 2021 року / фото з фейсбуку Наталії Баласинович

У подружжя було 13 дітей

На жаль, Володимир та Діана Родікови померли від коронавірусу. Спочатку помер чоловік, а через тиждень не змогла подолати хворобу дружина.

Повністю осиротіли 5 спільних дітей пари, а також 8 названих. Опіку над молодшими в родині взяла старша сестра з чоловіком.