У Києві намагався скоїти суїцид підліток, батьки якого померли від COVID-19

Підліток живий, але у важкому стані. Наразі він перебуває у лікарні.
Ми про це вже писали У Києві підліток стрибнув з мосту: пішов з дому, залишивши передсмертну записку
Написав посмертну записку
Хлопець пішов з дому о 7:00 ранку й залишив записку. У ній написав, що має намір покінчити життя самогубством. Поліція Київщини кинулась розшукувати юнака – до цього долучились:
- оперативники,
- спецпризначенці,
- ювенальні поліцейські Київщини,
- працівники Фастівського районного управління поліції,
- долучили аеророзвідку.
Втім, хлопця знайти неушкодженим так й не вийшло. На 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства". Триває слідство.
Хлопець нещодавно втратив батьків
З’ясувалось, що йдеться про хлопця з родини Родікових. Прізвище опублікували у Службі розшуку дітей.
Це багатодітна сім’я, переселенці з Донбасу, які оселились у селі Липовий Скиток, що на Фастівщині. Там вони влаштували дитячий будинок сімейного типу – у подружжя було 13 дітей.
Подружжя Родікових. Померли від COVID-19 у березні 2021 року / фото з фейсбуку Наталії Баласинович
У подружжя було 13 дітей
На жаль, Володимир та Діана Родікови померли від коронавірусу. Спочатку помер чоловік, а через тиждень не змогла подолати хворобу дружина.
Повністю осиротіли 5 спільних дітей пари, а також 8 названих. Опіку над молодшими в родині взяла старша сестра з чоловіком.