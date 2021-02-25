У Києві підліток вистрибнув з вікна ліцею: його із травмами відвезли у лікарню

У Києві 25 лютого в ліцеї № 208, що на вулиці Туманяна стався жахливий інцидент – підліток вистрибнув із вікна. Від падіння дитина отримала травми голови та ніг. Його терміново відвезли у лікарню.

У соцмережах зазначають, що хлопцю 11 – 13 років. Перед стрибком він довго стояв біля вікна та знімав відео на телефон, а потім стрибнув.

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Дитячі самогубства

У столиці та області, а також в інших містах, протягом останніх двох місяців з багатоповерхівок впало багато школярів та студентів. Про це писали на сайті 24 каналу.

У ЗМІ припускають, що дітей втягнули у нову смертельну гру, за аналогом "синього кита" – дитина виконувала декілька завдань, а останнім з них було – самогубство.

В поліції розглядають версію впливу соцмереж й появу нової "гри", проте поки йде слідство.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що нібито у Києві вже заарештували психічно хвору жінку, яка організовувала подібні смертельні ігри. Сайт 24 каналу пояснював, що її затримали доволі давно й вона не має відношення до цих випадків.