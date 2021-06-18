Хлопець впав на 2-й поверх й отримав забій спини та тазу. Його госпіталізували до дитячої лікарні "Охматдит".

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Як рятували хлопця

Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою бензорізу зрізали грати, якими був заварений вхід на другий поверх та за допомогою медичних нош доставили хлопчика 2007 року народження медикам.

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