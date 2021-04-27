У Києві підліток зарізав усю свою сім’ю: стверджує, що його "перемкнуло"
В поліції розповіли деякі деталі жахливого злочину, який стався у Києві – 16-річний юнак зарізав батька та мати, а потім розправився з молодшим 8-річним братом. Затриманий пояснив, що його "перемкнуло".
Джерело:24 канал
Правоохоронці наразі не можуть розголошувати багато інформації стосовно цих вбивств. Втім, вони повідомили, що в цій родині часто сварились.
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Подробиці злочину
Якраз після такої сварки й сталась трагедія. Хлопця, який вирізав усю свою сім’ю, ймовірно відправлять на психіатричну експертизу. Про це повідомляє сайт "Сегодня".
Водночас поліцейські не виключають, що вбивства мають й інші мотиви, окрім психологічного – побутовий, фінансовий або соціальний.
- Також в пресслужбі київської поліції уточнили, що до них звернулась мати вбитого глави сімейства – тобто бабуся підлітка. Вона тривалий час не могла вийти на зв'язок з сином, тому почала хвилюватися.
- 16-річний юнак не перебував на обліку у службах, які борються з домашнім насиллям. Наразі невідомо де він навчається – у школі чи в училищі.
- Із затриманим хлопцем працюють ювенальні поліцейські та слідчі.
Пояснення вбивці
Після затримання хлопець пояснив, що його "перемкнуло" та він не знав що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", однак він не виправився. Про це повідомляє Департамент карного розшуку.
Підліток зарізав усю свою сім’ю: що відомо
- Злочин стався на вулиці Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці.
- Після вбивства хлопець жив у квартирі, де лежали трупи родичів.
- Він втік на вулицю лише тоді, коли бабуся 26 квітня почала шукати главу сімейства.
- Вбитому братику було лише 8 років.
- Їх батьки – 1971, 1979 років народження (50 та 42 роки).
- Всіх їх убито ножем.
- 16-річному хлопцю загрожує довічне.
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