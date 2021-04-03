Київський департамент транспорту повідомив про продаж спецквитків в Інтернеті. Національна поліція почала розслідування проти спекулянтів.

В Києві почали видавати перепустки 2 квітня. У той же день в управлінні транспорту виявили оголошення в соцмережах про продаж таких документів.

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Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо,

– зазначили у департаменті.

Як отримати перепустку

До КМДА керівник організації має подати лист.

У ньому має вказати назву підприємства, реквізити фірми, кількість працівників та їхні адреси, обґрунтувати причину отримання проїзних документів, контактну особу та її номер телефону.

Залежно від діяльності підприємства, перепустки видаватимуть за різними адресами. Їхній перелік можна знайти тут.

Важливо! На кожній спецперепустці буде мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи. Термін дії її – до 16 квітня.