Спекуляція спецперепустками: в Києві підпільно продають проїзні документи в локдаун
У Києві підпільно продають спецперепустки / КМДА
Київський департамент транспорту повідомив про продаж спецквитків в Інтернеті. Національна поліція почала розслідування проти спекулянтів.
В Києві почали видавати перепустки 2 квітня. У той же день в управлінні транспорту виявили оголошення в соцмережах про продаж таких документів.
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Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо,
– зазначили у департаменті.
Як отримати перепустку
- До КМДА керівник організації має подати лист.
- У ньому має вказати назву підприємства, реквізити фірми, кількість працівників та їхні адреси, обґрунтувати причину отримання проїзних документів, контактну особу та її номер телефону.
- Залежно від діяльності підприємства, перепустки видаватимуть за різними адресами. Їхній перелік можна знайти тут.
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