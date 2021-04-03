Спекуляція спецперепустками: в Києві підпільно продають проїзні документи в локдаун

Київський департамент транспорту повідомив про продаж спецквитків в Інтернеті. Національна поліція почала розслідування проти спекулянтів.
В Києві почали видавати перепустки 2 квітня. У той же день в управлінні транспорту виявили оголошення в соцмережах про продаж таких документів.
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Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо,
– зазначили у департаменті.