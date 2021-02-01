У Києві підземний перехід під Європейською площею розмалювали як СІЗО

У Києві невідомі "митці" підземний перехід під Європейською площею розмалювали під коридор СІЗО. Що вони мали на увазі залишається лише здогадуватись.

Джерело: "Хмарочос"

Очевидно, що художники працювали вночі й не встигли завершити роботу – не на всіх намальованих дверях завершили зображати деталі.

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На місці "митці" залишили сміття – що також свідчить про поспішність їх дій.

Так тепер виглядає перехід під Європейською площею / Фото Євген Хурсін, фейсбук

Минулого року хлопців, які малювали графіті на стінах київських будинків упіймав особисто Віталій Кличко. Це сталось випадково – мер просто гуляв вулицями міста. Поки він проводив виховну бесіду з хлопцями та викликав поліцію, один з "художників" втік. Про це повідомляли на сайті "Сегодня".