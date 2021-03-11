У Києві хлопець пройшовся просто по машині, яку залишили на пішохідному переході. Так він вирішив покарати "героя" парковки.

Свій вчинок він попросив зняти когось із друзів. Відео опублікували у соцмережах.

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Ймовірно, хлопці вирішили зняти постановочне відео, коли побачили припарковану автівку на бульварі Тараса Шевченка – вона стояла просто на пішохідному переході.

Mercedes, до речі, з номерами Дніпропетровської області.

У Києві пішохід пройшовся по машині, яку припаркували на переході: дивіться відео

У коментарях у фейсбуці люди пишуть, що такі ситуації – нахабство водіїв, які кидають свої автівки у недозволених місцях, спостерігаються доволі часто.

Чому дивуватися? Породження цього – безкарність та маленькі штрафи,

– пише користувач фейсбуку Влад Сачко.