У Києві пішохід пройшовся по машині, яку припаркували на переході: відео
У Києві хлопець пройшовся просто по машині, яку залишили на пішохідному переході. Так він вирішив покарати "героя" парковки.
Джерело:dtp.kiev.ua
Свій вчинок він попросив зняти когось із друзів. Відео опублікували у соцмережах.
Читайте також Перебігав дорогу на переході: на Відрадному у Києві фургон на смерть збив пенсіонера – фото
Ймовірно, хлопці вирішили зняти постановочне відео, коли побачили припарковану автівку на бульварі Тараса Шевченка – вона стояла просто на пішохідному переході.
Mercedes, до речі, з номерами Дніпропетровської області.
У Києві пішохід пройшовся по машині, яку припаркували на переході: дивіться відео
У коментарях у фейсбуці люди пишуть, що такі ситуації – нахабство водіїв, які кидають свої автівки у недозволених місцях, спостерігаються доволі часто.
Чому дивуватися? Породження цього – безкарність та маленькі штрафи,
– пише користувач фейсбуку Влад Сачко.
Поділитися новиною