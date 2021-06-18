У соцмережах повідомляється, що він нібито хотів скоїти самогубство. Наразі про його стан не повідомляється.
Ще один випадок У Києві підліток впав з 3-поверху: з друзями гуляли у недобудові
Відео стрибка надіслали очевидці події. На кадрах видно, що чоловік, напівоголоний стоїть на мосту й у якійсь момент він стрибнув у воду.
У Києві з пішохідного мосту стрибнув чоловік: відео
В поліції наразі не коментують інцидент.
Інші випадки
- У Харкові хлопець майже стрибнув з 4 поверху ТРЦ.
- У Дніпрі дівчина стрибнула з моста: очевидці знімали відео та коментували.