У Києві з пішохідного мосту 18 червня стрибнув чоловік. Наразі невідомо чи він вижив.

У соцмережах повідомляється, що він нібито хотів скоїти самогубство. Наразі про його стан не повідомляється.

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Відео стрибка надіслали очевидці події. На кадрах видно, що чоловік, напівоголоний стоїть на мосту й у якійсь момент він стрибнув у воду.

У Києві з пішохідного мосту стрибнув чоловік: відео

В поліції наразі не коментують інцидент.

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