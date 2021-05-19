Внаслідок збиття пішоходи отримали травми. Медики швидкої госпіталізували як бабусю, так і її онука. Втім, дитину лікарі згодом відпустили додому.
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На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини ДТП.
Що відомо про наїзд на пішоходів на Березняках
- За попередніми даними, аварія сталася, коли жінка з дитиною переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
- Пішоходи при цьому, судячи з усього, не звертали увагу на автівку, водій якої їхав, не скидаючи швидкість.
- Ймовірно, не бачив людей і водій Proton Persona.
Внаслідок того, що ніхто не відреагував на можливість зіткнення, автівка збила пішоходів. Удар прийшовся у бокову частину машини. Постраждалих відкинуло на тротуар.
Хлопчик, за попередніми даними, отримав незначне ушкодження ноги. Яких травм зазнала жінка, невідомо.
За фактом ДТП з потерпілими правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Згідно з Кримінальним кодексом України, якщо лікарі визнають, що жінка отримала травми середньої тяжкості, водію Proton загрожує ув'язнення терміном до 8 років.
Дивіться відео аварії за участю Proton Persona та пішоходів на Березняках у Києві: