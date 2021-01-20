У Києві після купання у крижаній воді на Водохреще 19 січня захворіли 8 осіб. Двоє киян звернулись у лікарню з обмороженням, а ще 6 з переохолодженням.

Кажуть, що у цей день неможливо захворіти, проте деякі пірнальники тепер таки матимуть проблеми зі здоров’ям. 8 киян звернулись за допомогою до лікарів. Про це з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА пише УНН.

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Також у столичному ДСНС повідомляли, що під час занурення в ополонку з нагоди Водохреща дві жінки втратили свідомість.

У столиці до традиційного купання долучилось чимало людей, а представники УПЦ МП зібрали велику кількість людей – ніхто не дотримувався протиепідемічних заходів.

Міський голова Віталій Кличко також долучився до традиції й показав як він купається – відео поширив у соціальних мережах.

Водохреще – свято, присвяченого до хрещення Ісуса Христа. Дехто вірить у цілющу силу освяченої води. Вважають, що, якщо пірнеш цього дня, то цілий рік будеш здоровим.