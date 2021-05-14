Велика зала театру тривалий час перебувала в аварійному стані й потребувала негайної реставрації. Місто виділило кошти на її здійснення.

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Реставрація Київської оперети: що зробили

Виконали роботи з протипожежної безпеки – встановили нове обладнання системи.

Укріпили арки сцени та інших елементів глядацької зали.

Встановили нову систему кондиціювання.

Замінили крісла для глядачів.

Здійснили реставрацію інтер’єру зали.

При цьому зберегли атмосферу початку 20 сторіччя. Також встановили сучасну систему освітлення і звуку. Це дозволить колективу театру робити видовищні вистави,

– підкреслив мер Віталій Кличко.

Перший гала-концерт після відкриття відбувся ввечері 14 травня.

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Понад 100 років не було реконструкції

Як розповів керівник театру Богдан Струтинський будівля, у якій розташована Національна оперета, зведена в 1902 році, й це перша масштабна реконструкція головної зали. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Усі проведені роботи відповідають сучасним технологічним стандартам та націлені на створення комфортних умов як для глядача, так і для працівників театру,

– зазначив Струтинський.

Також в КМДА поділились фотографіями з відкриття театру.