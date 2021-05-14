Велика зала театру тривалий час перебувала в аварійному стані й потребувала негайної реставрації. Місто виділило кошти на її здійснення.
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Реставрація Київської оперети: що зробили
- Виконали роботи з протипожежної безпеки – встановили нове обладнання системи.
- Укріпили арки сцени та інших елементів глядацької зали.
- Встановили нову систему кондиціювання.
- Замінили крісла для глядачів.
- Здійснили реставрацію інтер’єру зали.
При цьому зберегли атмосферу початку 20 сторіччя. Також встановили сучасну систему освітлення і звуку. Це дозволить колективу театру робити видовищні вистави,
– підкреслив мер Віталій Кличко.
Перший гала-концерт після відкриття відбувся ввечері 14 травня.
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Понад 100 років не було реконструкції
Як розповів керівник театру Богдан Струтинський будівля, у якій розташована Національна оперета, зведена в 1902 році, й це перша масштабна реконструкція головної зали. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Усі проведені роботи відповідають сучасним технологічним стандартам та націлені на створення комфортних умов як для глядача, так і для працівників театру,
– зазначив Струтинський.
Також в КМДА поділились фотографіями з відкриття театру.