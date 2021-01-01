У Києві зранку 1 січня або ж у новорічну ніч сталась ДТП у Шевченківському районі. Невідомо за яких обставин на стоп налетів Jaguar.

Наразі обставини ДТП невідомі, також не зрозуміло чи хтось, окрім машини й стовпа, постраждав. Відео наслідків аварії оприлюднили у спільноті dtp.kiev.ua.

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Це сталось на вулиці Глибочицькій.

У Києві знайшли Jaguar на стовпі: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика)

У коментарях люди пишуть, що хтось дуже весело зустрів новий рік.

30 грудня в Дніпрі сталася жорстка ДТП за участю найбезпечнішого авто у світі – Volvo. Водій кросоверу вщент розніс огорожу трамвайної зупинки та зніс жінку, яка чекала на транспорт. Постраждала перебуває у важкому стані в лікарні. Її госпіталізували медики швидкої.