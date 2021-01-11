У Києві після свят 11 січня відновились традиційні затори: онлайн-карта
Затори у Києві 11 січня / 24 канал
Київ знову у заторах. 11 січня традиційні корки спостерігаються на Лівому березі, а також в центрі столиці України.
Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати, у години пік, розповідає сайт 24 каналу.
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Де у Києві важко проїхати зранку 11 січня:
- Проспект Миколи Бажана (від станції метро "Осокорки" до Південного моста);
- Міст Патона;
- Броварський проспект (район станції метро "Дарниця" й "Лівобережна");
- Район метро "Чернігівська";
- Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Степана Бандери;
- Голосіївський проспект (район метро "Голосіївська");
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Жилянська;
- Проспект перемоги (від метро "Житомирська" до "станції "Берестейська").
Де у Києві 11 січня затори / Скриншот Google Maps
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