Київ знову у заторах. 11 січня традиційні корки спостерігаються на Лівому березі, а також в центрі столиці України.

Про це свідчать дані Google maps. Якими дорогам краще не їхати, у години пік, розповідає сайт 24 каналу. Читайте також У Києві чоловік впав у глибокий бункер зі сміттям: шокуючі фото Де у Києві важко проїхати зранку 11 січня: Проспект Миколи Бажана (від станції метро "Осокорки" до Південного моста);

Міст Патона;

Броварський проспект (район станції метро "Дарниця" й "Лівобережна");

Район метро "Чернігівська";

Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Степана Бандери;

Голосіївський проспект (район метро "Голосіївська");

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Жилянська;

Проспект перемоги (від метро "Житомирська" до "станції "Берестейська"). Де у Києві 11 січня затори / Скриншот Google Maps