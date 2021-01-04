Чиновники знову на пів року відклали дату початку дії електронного квитка у всіх видах міського пасажирського транспорта Києва. За новими намірами столичної влади, е-квиток все ж планують впровадити у 2021 році – 1 липня.

Про винесення відповідного розпорядження свідчить документ, який виклали на сайті КМДА. Згідно з офіційними даними, наприкінці 2020 року чиновники вирішили внести зміни у документ, який зобов'язував використовувати електронний квиток з 1 січня 2021.

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Можливість для всіх пасажирів сплачувати за проїзд безготівковим шляхом у всіх видах транспорту мала б з'явитись у Києві ще 1 липня 2020.

Питання у пільгах

Минулого разу представники влади були вимушені відкласти введення автоматизованої системи оплати проїзду в транспорті столиці через те, що питання пільг для проїзду мешканцям інших міст не було вирішене.

Врегулювати проблемний нюанс мали у Кабміні, але вони цього не зробили.

Судячи з усього, до кінця минулого року вирішити питання, через яке е-квиток залишається не доступним, так і не спромоглися.

Шалені цифри

Згідно з заявами Віталія Кличка, наразі електронним квитком Kyiv Smart Card щодня користуються понад 1 мільйон пасажирів. Втім, обов'язковим користування е-квитком наразі не є.