Загинув миттєво: у Києві з Північного мосту на проїзну частину впав чоловік

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Надзвичайна подія сталася близько 13:30 на одному з найбільш навантажених мостів Києва. Молодий чоловік зірвався з висоти та розбився на смерть.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Медикам швидкої залишалося лише констатувати смерть потерпілого. Всі обставини загибелі чоловіка з'ясовують правоохоронці.

Дивіться також На кордоні з Білоруссю застрелився молодий український військовий

Відомості про інцидент зареєстрували в ЄРДР. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження щодо умисного вбивства.

Особу ще не встановили

Як зазначили 24 каналу у поліції Києва, на вигляд загиблому близько 35 років.

  • Його особу наразі не встановили.
  • Чи скоїв чоловік самогубство, або зірвався під час спроби залізти на опори мосту заради адреналіну, слідчі поки не знають.
  • У напрямку руху в бік центру Києва утворився величезний затор.


Чоловік загинув миттєво / Фото dtp.kiev.ua

Північний міст є одним з найпопулярніших місць серед столичних руферів. Любителі екстриму нерідко забираються на ванти споруди, щоб насолодитись крутим краєвидом на висоті понад 100 метрів. Нерідко рятувати людей доводиться бійцям ДСНС.