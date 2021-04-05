Загинув миттєво: у Києві з Північного мосту на проїзну частину впав чоловік

Надзвичайна подія сталася близько 13:30 на одному з найбільш навантажених мостів Києва. Молодий чоловік зірвався з висоти та розбився на смерть.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Медикам швидкої залишалося лише констатувати смерть потерпілого. Всі обставини загибелі чоловіка з'ясовують правоохоронці.

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Відомості про інцидент зареєстрували в ЄРДР. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження щодо умисного вбивства.

Особу ще не встановили

Як зазначили 24 каналу у поліції Києва, на вигляд загиблому близько 35 років.

Його особу наразі не встановили.

Чи скоїв чоловік самогубство, або зірвався під час спроби залізти на опори мосту заради адреналіну, слідчі поки не знають.

У напрямку руху в бік центру Києва утворився величезний затор.



Чоловік загинув миттєво / Фото dtp.kiev.ua

Північний міст є одним з найпопулярніших місць серед столичних руферів. Любителі екстриму нерідко забираються на ванти споруди, щоб насолодитись крутим краєвидом на висоті понад 100 метрів. Нерідко рятувати людей доводиться бійцям ДСНС.