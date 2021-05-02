Водій на дорозі поводився дивно і порушував правила ПДР. Відтак активісти організації "Варта Голосієво" передали інформацію про нього патрульним.

Тим часом На Львівщині трапилась жорстка ДТП

Футболіст напідпитку за кермом

Вийшло так, що водій чорної Сhevrolet на литовських номерах, щодо якого активісти і звернулися до копів, порушив правила ПДР прямо перед ними. Відтак його зупинили і вже тоді відчули запах алкоголю.

Водієм виявився 22-річний футболіст Чукукелу Ебука. Він грає за команду вищої любительської ліги Spectrum Talisman. Як повідомляють у соцмережах, перш ніж сісти за кермо, він вранці виходив із товаришами з клубу.



Чорне авто футболіста, яке рано вранці спинили патрульні / Фото "Варта Голосієво"

Футболіст Чукукелу Ебука вирішив уникнути відповідальності, наголошуючи на тому, що не розуміє української мови. Тоді патрульні пояснили йому причину зупинки англійською. Далі один з копів зазначив, що відчуває запах алкоголю, тому водій має пройти алкотест.

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На це футболіст сказав, що це "ментол, а не алкоголь". Зрештою він відмовився проходити тест на алкоголь, чим фактично визнав провину.

На нього склали протокол зокрема і за відсутність документів на авто.

24 канал намагається отримати коментар у поліції щодо цього інциденту.