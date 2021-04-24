У Києві планують послабити карантин. Жорсткі заходи раніше запровадили через швидке поширення коронавірусної інфекції у столиці.

Відповідне рішення розглянуть наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

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За його словами, вже незабаром має відбутись засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її висновками і вирішать, чи потрібно послаблювати карантин.

Рішення щодо повного виходу з локдауну ухвалить в п'ятницю (1 травня – 24 канал) на наступному тижні, або упродовж тижня комісія ТЕБ та НС Києва,

– зазначив директор Держпродспоживслужби.

Рубан відзначив, що показники захворюваності у Києві зменшуються. "Потрібно об'єктивно оцінити (ситуацію – 24 канал) не завтра і не в понеділок, а у вівторок – середу, коли ми побачимо дійсно об'єктивні показники захворюваності та госпіталізації", – він додав.

Нагадаємо! Карантин на Київщині продовжили до 30 квітня 2021 року. На території області продовжують діють всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня.

Коронавірус в Києві: що відомо

За 23 квітня у Києві на коронавірус захворіло 1 027 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах.

Загалом коронавірус подолали 119 737 мешканців столиці.