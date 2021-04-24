У Києві планують послабити карантин, – Рубан

У Києві планують послабити карантин. Жорсткі заходи раніше запровадили через швидке поширення коронавірусної інфекції у столиці.

Відповідне рішення розглянуть наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

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За його словами, вже незабаром має відбутись засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її висновками і вирішать, чи потрібно послаблювати карантин.

Рішення щодо повного виходу з локдауну ухвалить в п'ятницю (1 травня – 24 канал) на наступному тижні, або упродовж тижня комісія ТЕБ та НС Києва,

– зазначив директор Держпродспоживслужби.

Рубан відзначив, що показники захворюваності у Києві зменшуються. "Потрібно об'єктивно оцінити (ситуацію – 24 канал) не завтра і не в понеділок, а у вівторок – середу, коли ми побачимо дійсно об'єктивні показники захворюваності та госпіталізації", – він додав.

Коронавірус в Києві: що відомо

За 23 квітня у Києві на коронавірус захворіло 1 027 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах.

Загалом коронавірус подолали 119 737 мешканців столиці.

Карантин на Київщині продовжили до 30 квітня 2021 року. На території області продовжують діють всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня.



Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу