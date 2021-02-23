У Києві планують реконструкцію вулиці Петра Сагайдачного
Влада столиці повідомила про плани масштабної реконструкції однієї з улюблених вулиць усіх киян та гостей столиці – Петра Сагайдачного на Подолі. Хочуть замінити дорожнє покриття та всі інженерні мережі під ним.
Джерело:Подільська РДА
Оновлення розпочнеться наприкінці весни. Розпочнуть роботи з пішохідної частини вулиці.
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Власників приватного бізнесу, які ведуть свою підприємницьку діяльність на вулиці Петра Сагайдачного, попередили про необхідність підготувати відповідні документи про прив’язку фасадів будівель.
Наразі ще невідомо хто виконуватиме замовлення – запланований тендер, який визначить підрядника. Після цього буде опублікована детальна інформація про реконструкцію.
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