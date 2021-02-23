Влада столиці повідомила про плани масштабної реконструкції однієї з улюблених вулиць усіх киян та гостей столиці – Петра Сагайдачного на Подолі. Хочуть замінити дорожнє покриття та всі інженерні мережі під ним.

Оновлення розпочнеться наприкінці весни. Розпочнуть роботи з пішохідної частини вулиці. Читайте також У центрі Києва жінку завалило снігом: вона зайшла за стрічку – відео Власників приватного бізнесу, які ведуть свою підприємницьку діяльність на вулиці Петра Сагайдачного, попередили про необхідність підготувати відповідні документи про прив’язку фасадів будівель. Наразі ще невідомо хто виконуватиме замовлення – запланований тендер, який визначить підрядника. Після цього буде опублікована детальна інформація про реконструкцію. Вулиця Петра Сагайдачного – одне з улюблених місць для прогулянок. Вулиця була прокладена у 1810-х роках, внаслідок перепланування та забудови Подолу після пожежі 1811 року. Вулиця Сагайдачного разом з Контрактовою площею стали пішохідними у 2017 році. Проте у травні 2020 року ОАСК скасував пішохідну зону. Але місто все ж відстояло її в апеляційному суді.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що влада у 2021 році планує капремонт й головної вулиці столиці – Хрещатика.