У Києві планують закупити електроавтобуси

У Києві депутати міської ради готують рішення про закупівлю за "кіотські гроші" електричних автобусів. Наразі документ 2 лютого погодила бюджетна комісія Київради.

Джерело: "Вечірній Київ"

Депутати Київради дали "зелене світло" електричним автобусам. На засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали проєкт рішення про придбання для потреб столиці електричних автобусів.

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Остаточне рішення ухвалить Київрада.

Йдеться про реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій. Придбання електричних автобусів дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже покращить екологічний стан міста.

Автобуси "ходитимуть" на Лівому березі

В планах придбати 20 електроавтобусів, якими можна замінити застарілий транспорт. Ці автобуси, на думку депутата, доцільно запустити на Лівому березі міста, де тролейбусів курсує менше.

Автобуси мають бути поставлені за Кіотським протоколом в рамках зелених інвестицій. Проте за ці кошти Києву треба поборотися на конкурсній основі. Проєкт не потребує виділення бюджетних коштів.