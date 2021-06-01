Користувачі соцмережі у захваті. Водночас люди переймаються долею тварини – аби не збили на дорозі.

Дивовижні новини Дві бджоли самостійно зняли кришку з пляшки води і шокували людей в інтернеті: відео

Реакція киян

Киянин Valeriy Ivanovich зазначив, що насправді косуля вдалася до такого запливу не через добре життя. Він написав, що у Києві відбувається порушення природних ареалів проживання – у лісопарках та на берегах Дніпра ведуться нескінченні будівництва.

Інший мешканець столиці Андрій Коляда зазначив, що тварину могли налякати постійний шум, робота техніки та кранів.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Чорнобильській зоні у фотопастку потрапили рідкісні козулі. Це представники оленевих, яких в зоні відчуження менше, ніж інших видів цієї родини.