Зробив зауваження – опинився в реанімації: у Києві побилися спортсмени та працівники СБУ

У київському метро 11 лютого трапилася бійка за участю нібито працівників Служби безпеки України та сімох спортсменів. 16 лютого хлопцям оголосили підозри у правопорушенні.

Деталі бійки у Києві

Інцидент трапився на станції метро "Університет", коли спортсмени поверталися додому з тренування.

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Батько одного з хлопців розповів, що молодики, серед яких були і неповнолітні, привернули увагу нібито працівників СБУ, коли перестрибнули турнікети.

Один з хлопців відстав і заходив в метро пізніше, і підходячи до ескалатора побачив, що біля спуску стоїть чоловік років 30. Обходячи його, хлопець спіткнувся, бо чоловік підставив його підніжку. На питання: "Навіщо ви це робите, я ж просто вас обходив?" почув погрози,

– розповів чоловік.

За його словами, ймовірний працівник СБУ буцімто був п'яний. Він хотів, щоб хлопець повернувся до нього, але той продовжив рух по ескалатору.

"До чоловіка підійшов його товариш і вони разом, наздогнали хлопця, обступили його з різних сторін. Далі рух вниз проходив зі штовханиною. Коли внизу це побачили друзі хлопця, звісно вони прийшли йому на допомогу", – додав батько.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок бійки один із нападників опинився у лікарні з переломом носа. Коли у ситуацію втрутились поліцейські, то "працівники СБУ" почали кричати на них та розповідати про свої "високі посади".

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Їх змусили вичистити матеріали кримінального провадження від усіх згадок про запах алкоголю. Наразі керівництво СБУ продовжує тиснути на слідство та лікарів, з метою приховати перебування у стані алкогольного сп'яніння своїх підлеглих та їх злочинні дії,

– розповіли у спортивному клубі JC Ippon.

За словами батька одного з хлопців, ймовірний працівник СБУ впав на станції і наразі перебуває в лікарні.

За даними фейсбук сторінки "Типичный Киев", через бійку один з буцімто працівник СБУ потрапив у реанімації з зламаними черепом, носом та щелепою, гематоми та рваними ранами на обличчі. Наразі він перебуває у важкому стані.

Дивіться відео бійки у метро:

Спортсменам оберуть запобіжний захід

18 лютого у Подільському районному суді хлопцям мають обрати запобіжний захід. Через це спортивний клуб JC Ippon шукає свідків події.