Суперечка почалася неподалік від станції метро "Червоний Хутір". Відео цієї бійки оприлюднили 31 травня.

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Достеменно невідомо, чому водії почали битись. Однак у підписі до відео мовиться, що це сталося, оскільки вони "не поділили зупинку".

На одній із маршруток, біля яких це трапилося видно її номер – 503. Також на ній є напис "Кийтранс".

Під час суперечки чоловіки кричать і недовго штовхаються. Один із них навіть плював у свого опонента. Також їх намагався розборонити, один чоловік у світлій куртці.

Суперечка маршрутників у Києві: відео "Київ Оперативний"