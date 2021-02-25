Вдень 25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Імунітет від COVID-19 першим має отримати завідувач інфекційного відділення Олександрівської міської лікарні. Якщо, звісно, привезені міністром Степановим вакцини є ефективними.

Як довго у Києві робитимуть щеплення першою партією вакцин, які столиця отримала від МОЗ, невідомо.

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42 600 доз препарату Covishield, виробленого нібито за ліцензією Oxford/AstraZeneca в Індії, вистачить на повноцінну вакцинацію 21 300 мешканців Києва.

Втім, чиновники наразі не пояснили, чи зберігатимуть другу дозу Covishield для тих, хто отримав перший укол, або друге щеплення ці люди отримуватимуть з нових партій вакцин.

Дати прибуття до України та Києва нових партій вакцин у МОЗ поки що не анонсували.

Дивіться відео початку вакцинації проти COVID-19 у Києві:

Щеплення від коронавірусу в Україні: що відомо

23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford-AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль, їх розподілили регіонами.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих відкриють з 1 березня. Записатися можна буде через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Втім, коли вони з'являться у країні, невідомо.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу