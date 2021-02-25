У Києві почалася вакцинація від COVID-19: відео

Джерело:КМДА
Вдень 25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Імунітет від COVID-19 першим має отримати завідувач інфекційного відділення Олександрівської міської лікарні. Якщо, звісно, привезені міністром Степановим вакцини є ефективними.
Як довго у Києві робитимуть щеплення першою партією вакцин, які столиця отримала від МОЗ, невідомо.
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Втім, чиновники наразі не пояснили, чи зберігатимуть другу дозу Covishield для тих, хто отримав перший укол, або друге щеплення ці люди отримуватимуть з нових партій вакцин.
Дати прибуття до України та Києва нових партій вакцин у МОЗ поки що не анонсували.
Дивіться відео початку вакцинації проти COVID-19 у Києві:
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу