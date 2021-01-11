Через карантинні обмеження 11 січня на Софійській площі в Києві почали розбирати новорічну ялинку, а також всі пов'язані зі святами локації та атракціони.

Про початок демонтажу ялинки повідомили у телеграмі "Киев сейчас". Завершать роботи підрядники компанії Folk Ukraine до 19 січня.

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Зачинення офіційних локацій до раніше наміченого терміну пов'язане з карантинними заходами, які почали діяти в Україні з 8 січня.

Софійську зачинено

Наразі вхід до території, де встановили ялинку, зачинений залізним парканом. Всередину нікого не пускають.

Демонтаж почався зі зняття всіх іграшок та гірлянд. Потім розбиратимуть саму конструкцію ялинки, яка вперше була штучною.

Приватні атракціони не заборонені

Хоча у парках столиці розважальні атракціони не працюють, на Подолі та біля арки Дружби народів їх також зачинили, локації для розваг продовжують обслуговувати клієнтів. Але за дозволом Держпродспоживслужби.

Чиновники дозволили роботу ковзанок та атракціонів на вулиці під час так званого суворого карантину. Тому ковзанки біля Офісу президента на Банковій, біля ТРЦ "Гулівер", Палацу "Україна", на ВДНГ та біля заводу Roshen працюють. З формулюванням "за умов дотримання карантинних обмежень".

Дивіться відео початку демонтажу головної ялинки України у Києві: