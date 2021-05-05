За словами посадовця, ярмарки працюватимуть з 5 до 9 травня. Сільськогосподарські – з 8 до 9 травня. При цьому чиновник наголосив, що карантинні обмеження під час роботи ярмарок ніхто не скасовував.
Дивіться також У КМДА пояснили, яким може бути навчання в школах у червні
Від відвідувачів та продавців вимагають дотримуватися соціальної дистанції, а також носити маски.
Де та коли у Києві проходитимуть продуктові ярмарки
Кулеба наголосив, що інспектори благоустрою, поліцейські та працівники Муніципальної варти суворо перевірятимуть, як під час ярмарок виконують карантинні обмеження.
Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 5 травня:
- Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);
- вулиця Анни Ахматової, 31;
- проспект Соборності, 2-20;
- вулиця Олександра Архипенка, 6;
- вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- проспект Правди, 5-11;
- вулиця Підлісна, 8;
- проспект Перемоги, 87.
Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 6 травня:
- вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- вулиця Євгена Харченка, 41-47;
- бульвар Перова, 8-10;
- просп. Романа Шухевича, 12-А;
- вулиця Олександра Архипенка, 6;
- вулиця Генерала Алмазова, 6;
- вулиця Юрківська, 25;
- вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
- проспект Перемоги, 87.
Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 7 травня:
- проспект Голосіївський, 116;
- проспект Академіка Глушкова, 25-53;
- вулиця Анни Ахматової, 31;
- вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- вулиця Гродненська, 1/35-17-А;
- вулиця Алматинська, 64-74;
- проспект Оболонський, 15-21;
- вулиця Олександра Архипенка, 6;
- провулок Виноградний, 4-6;
- перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- вулиця Підлісна, 8;
- проспект Перемоги, 87;
- вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
- вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- вулиця Ризька, 1;
- вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу);
- вулиця Деревлянська, 16-20;
- вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4;
- міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиці Богдана Хмельницького, 94.
Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 8 травня:
- вулиця Йорданська, 1-9;
- вулиця Олександра Архипенка, 6;
- проспект Перемоги, 87.
Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 9 травня:
- вулиця Милославська (у межах вулиці Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського);
- вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- вулиця Олександра Архипенка, 6;
- проспект Перемоги, 87.
Де у Києві проходитимуть сільськогосподарські ярмарки
8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:
- вулиця Паньківська;
- вулиця Голосіївська, 4-10;
- вулиця Кубанської України (у межах вулиці Космонавта Волкова та проспекту Лісового);
- вулиця Миколи Закревського (у межах проспекту Володимира Маяковського, 2-А та вулиці Теодора Драйзера);
- бульвар Праці, 1-9;
- вулиця Катерини Білокур;
- проспект Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- вулиця Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиці Донця та Героїв Севастополя, 35-А).
8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:
- вулиця Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- вулиця Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна).