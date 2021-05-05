У Києві почали проводити продуктові ярмарки: дати та адреси

5 травня 2021 , 16:04
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Джерело:

КМДА

Після скасування локдауну та пом'якшення карантинних вимог у Києві з 5 травня знову запрацювали продуктові ярмарки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

За словами посадовця, ярмарки працюватимуть з 5 до 9 травня. Сільськогосподарські – з 8 до 9 травня. При цьому чиновник наголосив, що карантинні обмеження під час роботи ярмарок ніхто не скасовував.

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Від відвідувачів та продавців вимагають дотримуватися соціальної дистанції, а також носити маски.

Де та коли у Києві проходитимуть продуктові ярмарки

Кулеба наголосив, що інспектори благоустрою, поліцейські та працівники Муніципальної варти суворо перевірятимуть, як під час ярмарок виконують карантинні обмеження.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 5 травня:

  • Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);
  • вулиця Анни Ахматової, 31;
  • проспект Соборності, 2-20;
  • вулиця Олександра Архипенка, 6;
  • вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • проспект Правди, 5-11;
  • вулиця Підлісна, 8;
  • проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 6 травня:

  • вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
  • вулиця Євгена Харченка, 41-47;
  • бульвар Перова, 8-10;
  • просп. Романа Шухевича, 12-А;
  • вулиця Олександра Архипенка, 6;
  • вулиця Генерала Алмазова, 6;
  • вулиця Юрківська, 25;
  • вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
  • проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 7 травня:

  • проспект Голосіївський, 116;
  • проспект Академіка Глушкова, 25-53;
  • вулиця Анни Ахматової, 31;
  • вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • вулиця Гродненська, 1/35-17-А;
  • вулиця Алматинська, 64-74;
  • проспект Оболонський, 15-21;
  • вулиця Олександра Архипенка, 6;
  • провулок Виноградний, 4-6;
  • перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • вулиця Підлісна, 8;
  • проспект Перемоги, 87;
  • вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
  • вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
  • вулиця Ризька, 1;
  • вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу);
  • вулиця Деревлянська, 16-20;
  • вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4;
  • міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиці Богдана Хмельницького, 94.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 8 травня:

  • вулиця Йорданська, 1-9;
  • вулиця Олександра Архипенка, 6;
  • проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових  ярмарок у Києві 9 травня:

  • вулиця Милославська (у межах вулиці Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського);
  • вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • вулиця Олександра Архипенка, 6;
  • проспект Перемоги, 87.

Де у Києві проходитимуть сільськогосподарські ярмарки

8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:

  • вулиця Паньківська;
  • вулиця Голосіївська, 4-10;
  • вулиця Кубанської України (у межах вулиці Космонавта Волкова та проспекту Лісового);
  • вулиця Миколи Закревського (у межах проспекту Володимира Маяковського, 2-А та вулиці Теодора Драйзера);
  • бульвар Праці, 1-9;
  • вулиця Катерини Білокур;
  • проспект Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • вулиця Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиці Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:

  • вулиця Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
  • вулиця Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна).
Автор: Олексій Чибісов