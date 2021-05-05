У Києві почали проводити продуктові ярмарки: дати та адреси

Після скасування локдауну та пом'якшення карантинних вимог у Києві з 5 травня знову запрацювали продуктові ярмарки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

За словами посадовця, ярмарки працюватимуть з 5 до 9 травня. Сільськогосподарські – з 8 до 9 травня. При цьому чиновник наголосив, що карантинні обмеження під час роботи ярмарок ніхто не скасовував.

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Від відвідувачів та продавців вимагають дотримуватися соціальної дистанції, а також носити маски.

Де та коли у Києві проходитимуть продуктові ярмарки

Кулеба наголосив, що інспектори благоустрою, поліцейські та працівники Муніципальної варти суворо перевірятимуть, як під час ярмарок виконують карантинні обмеження.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 5 травня:

Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);

вулиця Анни Ахматової, 31;

проспект Соборності, 2-20;

вулиця Олександра Архипенка, 6;

вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

проспект Правди, 5-11;

вулиця Підлісна, 8;

проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 6 травня:

вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

вулиця Євгена Харченка, 41-47;

бульвар Перова, 8-10;

просп. Романа Шухевича, 12-А;

вулиця Олександра Архипенка, 6;

вулиця Генерала Алмазова, 6;

вулиця Юрківська, 25;

вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;

проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 7 травня:

проспект Голосіївський, 116;

проспект Академіка Глушкова, 25-53;

вулиця Анни Ахматової, 31;

вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

вулиця Гродненська, 1/35-17-А;

вулиця Алматинська, 64-74;

проспект Оболонський, 15-21;

вулиця Олександра Архипенка, 6;

провулок Виноградний, 4-6;

перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

вулиця Підлісна, 8;

проспект Перемоги, 87;

вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

вулиця Ризька, 1;

вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу);

вулиця Деревлянська, 16-20;

вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4;

міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиці Богдана Хмельницького, 94.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 8 травня:

вулиця Йорданська, 1-9;

вулиця Олександра Архипенка, 6;

проспект Перемоги, 87.

Адреси проведення продуктових ярмарок у Києві 9 травня:

вулиця Милославська (у межах вулиці Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського);

вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

вулиця Олександра Архипенка, 6;

проспект Перемоги, 87.

Де у Києві проходитимуть сільськогосподарські ярмарки

8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:

вулиця Паньківська;

вулиця Голосіївська, 4-10;

вулиця Кубанської України (у межах вулиці Космонавта Волкова та проспекту Лісового);

вулиця Миколи Закревського (у межах проспекту Володимира Маяковського, 2-А та вулиці Теодора Драйзера);

бульвар Праці, 1-9;

вулиця Катерини Білокур;

проспект Степана Бандери (біля Куренівського парку);

вулиця Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиці Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

8 травня сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами: