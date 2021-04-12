У Києві почали ремонт Кільцевої дороги, яку нещодавно забрали у області
Дорожники нарешті розпочали капітальний ремонт ділянки Кільцевої дороги Києва, яка багато років перебувала в жахливому стані.
Джерело:Київавтодор
Підрядники комунальної компанії Київавтодор з 10 квітня займаються прокладанням дощової каналізації на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Наразі там взагалі немає ніяких інженерних мереж.
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Область не ремонтувала
Оновлення Кільцевої розпочалося з прокладки каналізації / Фото Київавтодору
- Як зазначили у КМДА, ділянка дороги, на якій почали ремонт, раніше належала Київській області. Через це місто не могло проводити там ремонтні роботи.
- Під час капремонту на дорозі прокладуть нове 3-х шарове асфальтобетонне покриття довжиною 2,93 кілометри.
- Загальна площа асфальту, яку мають прокласти, – 145 185 квадратних метрів.
- Крім того, підрядники мають облаштувати велодоріжку та відремонтувати тротуари.
Також капітальний ремонт передбачає оновлення 3 світлофорів, встановлення відбійників та 8 павільйонів очікування на зупинках транспорту.
На 260 опорах встановлять LED-ліхтарі. Вздовж Кільцевої також з'являться шумозахисні екрани, а територію біля дороги озеленять.
Ремонт Кільцевої дороги у Києві вже розпочався / Фото Київавтодору
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