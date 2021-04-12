Дорожники нарешті розпочали капітальний ремонт ділянки Кільцевої дороги Києва, яка багато років перебувала в жахливому стані.

Підрядники комунальної компанії Київавтодор з 10 квітня займаються прокладанням дощової каналізації на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Наразі там взагалі немає ніяких інженерних мереж.

Дивіться також Київську кільцеву дорогу частково перекриють на 3 місяці: схема об'їзду

Під час першої частини роботи під Кільцевою дорогою з'являться 4775 погонних метрів труб.

Область не ремонтувала



Оновлення Кільцевої розпочалося з прокладки каналізації / Фото Київавтодору

Як зазначили у КМДА, ділянка дороги, на якій почали ремонт, раніше належала Київській області. Через це місто не могло проводити там ремонтні роботи.

Під час капремонту на дорозі прокладуть нове 3-х шарове асфальтобетонне покриття довжиною 2,93 кілометри.

Загальна площа асфальту, яку мають прокласти, – 145 185 квадратних метрів.

Крім того, підрядники мають облаштувати велодоріжку та відремонтувати тротуари.

Також капітальний ремонт передбачає оновлення 3 світлофорів, встановлення відбійників та 8 павільйонів очікування на зупинках транспорту.

На 260 опорах встановлять LED-ліхтарі. Вздовж Кільцевої також з'являться шумозахисні екрани, а територію біля дороги озеленять.



Ремонт Кільцевої дороги у Києві вже розпочався / Фото Київавтодору

Станом на зараз Києву належать всі ділянки ще недобудованої Кільцевої дороги. Їх передали місту лише у 2020. А вже впродовж 2021 місцева влада збирається їх капітально відремонтувати.