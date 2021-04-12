У Києві почали відключати будинки від централізованого опалення. Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено у понад 3 тисячі будинків.

Загалом на процес відключення витратять 5 днів. Адже система подачі тепла у столиці налічує понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

До теми В Україні завершується опалювальний сезон: коли й де вимкнуть тепло

А як лікарні, садочки та школи

Лікарні, садочки та школи будуть користуватися опаленням стільки, скільки їм потрібно: для припинення теплопостачання їх керівники повинні подати відповідні заявки.

Зекономити не вийшло

Відключати опалення у Києві планували ще 5 квітня – за останні роки влада спеціально починає цей процес раніше – зазвичай повинні відключати з 15 квітня.

Віталій Кличко казав, що це робиться, аби кияни могли трохи зекономити й менше платити за опалення.

Втім, цього року погодні умови не дозволили початку відключення раніше. Адже за нормативами тепло в оселях відключати можна, якщо 3 дні поспіль середньодобова температура в місті тримається вище 8 градусів тепла.