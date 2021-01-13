Через значне похолодання, яке прогнозують синоптики, у Києві з 14 січня розпочнуть роботу 32 пункти, де кожен зможе зігрітися, отримати медичну допомогу та навіть отримати теплий одяг та взуття.

Деякі з пунктів обігріву працюватимуть цілодобово. Інші – з 8:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Функціонувати пункти будуть до покращення погодних умов.

Де у Києві працюватимуть пункти обігріву:

Голосіївський район

Вулиця Тарасівська, 2.

Вулиця Касіяна, 8.

Вулиця Академіка Заболотного, 20-А.

Дарницький район

Вулиця Вербицького, 9-І.

Вулиця Ахматової, 2-А.

Вулиця Харківське шосе, 172-Б (у цілодобовому режимі).

Вулиця Харченка,47 (у цілодобовому режимі).

Деснянський район

Вулиця Вікентія Беретті, 18 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Курчатова, 3-Б.

Вулиця Закревського, 29-А.

Дніпровський район

Вулиця Курнатовського, 7-А, корпус 3 (з банком одягу).

Вулиця Рогозівська, 6.

Вулиця Кибальчича, 13-Б (у цілодобовому режимі за умови забезпечення чергування працівників поліції).

Оболонський район

Вулиця Йорданська, 7-А.

Вулиця Попова, 1.

Вулиця Джерельна, 3.

Вулиця Озерна, 18.

Печерський район

Вулиця Басейна, 5-А.

Бульвар Марії Приймаченко, 3.

Бульвар Дружби народів, 30/1 (у цілодобовому режимі за умови забезпечення чергування працівника поліції, забезпечення індивідуальними засобами захисту працівників).

Подільський район

Вулиця Світлицького, 35 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Бестужева, 32 (з банком одягу).

Вулиця Хорива, 36.

Святошинський район

Вулиця Чорнобильська, 9.

Вулиця Жмеринська,22-А (у цілодобовому режимі).

Бульвар Кольцова, 12.

Солом’янський район

Вулиця Суздальська, 4/6 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Вацлава Гавела, 83-А.

Вулиця Волинська, 2.

Шевченківський район

Вулиця Сальського Володимира, 33 (у цілодобовому режимі).

Вулиця Богдана Гаврилишина, 11-А.

Вулиця Половецька, 14.