До 31 травня: киян попередили про обмеження проїзду через ремонт Індустріального шляхопроводу

Влада Києва планує провести капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу у Солом'янському районі міста. Перший етап робіт почнеться о 7:00, 27 лютого.

Роботи планують почати на тій частині шляхопроводу, яка веде до центру міста. Вже наступного тижня комунальники працюватимуть на іншій стороні конструкції – у напряму Борщагівки.

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Також у КМДА зазначили, що капітальний ремонт шляхопроводу проводитиметься у комплексі з оновленням Борщагівської вулиці.

Обмеження стосуватимуться й пішоходів

Під час робіт мають перекривати 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу, тож пропускна здатність конструкції суттєво зменшиться, що призведе до посилення заторів.

Також на частині шляхопроводу обмежать рух пішоходів у бік центру. Замість цього люди без автівок зможуть йти тротуаром шляхопроводу лише з боку станції метро "Шулявська".

Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році. Знову відкрити повноцінний рух транспорту шляхопроводом планують 31 травня,

– зазначили у КМДА.