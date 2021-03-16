У Києві почнуть щеплювати від COVID-19 літніх людей

Хоча перший етап вакцинації, яким передбачене щеплення від коронавірусу медиків, у Києві ще не закінчився, з 22 березня у столиці почнуть працювати мобільні пункти для людей старших за 80 років.

Вакцинація літніх людей у столиці проходитиме паралельно із щепленням медпрацівників. Про це розповів регіональний координатор вакцинації у місті Василь Животенюк.

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За його словами, з 17 березня почнуться навчання членів мобільних бригад, які вводитимуть вакцину Covidshield пенсіонерам.

Вакцинацію медиків закінчать за 2-3 дні

Як стверджує Животенюк, 12 мобільних бригад, які наразі працюють у Києві, мають за кілька днів щепити всіх працівників з комунальних лікарень Києва.

Вакцина ж для мешканців столиці від 80 років та старше має надійти до пунктів щеплень за тиждень.

Яким саме препаратом робитимуть щеплення літнім людям, невідомо. Наразі в Україні є лише вироблений в Індії дженерик вакцини Oxford/Astrazeneka відомий під назвою Covidshield. У більшості країн світу людей похилого віку такою вакциною не щеплюють.

Кількість бригад для щеплень не збільшиться

За словами координатора, збільшення кількості щеплень, які роблять за день, питання досить складне. Оскільки зараз у Києві працює максимальна кількість мобільних бригад – 12.

З початку вакцинації в Україні, 24 лютого, до сьогодні у столиці отримали першу дозу вакцини лише 1880 людей. На вихідних щеплення взагалі нікому не робили.