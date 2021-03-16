У Києві почнуть щеплювати від COVID-19 літніх людей

Джерело:Громадське
Хоча перший етап вакцинації, яким передбачене щеплення від коронавірусу медиків, у Києві ще не закінчився, з 22 березня у столиці почнуть працювати мобільні пункти для людей старших за 80 років.
Вакцинація літніх людей у столиці проходитиме паралельно із щепленням медпрацівників. Про це розповів регіональний координатор вакцинації у місті Василь Животенюк.
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Яким саме препаратом робитимуть щеплення літнім людям, невідомо. Наразі в Україні є лише вироблений в Індії дженерик вакцини Oxford/Astrazeneka відомий під назвою Covidshield. У більшості країн світу людей похилого віку такою вакциною не щеплюють.
За словами координатора, збільшення кількості щеплень, які роблять за день, питання досить складне. Оскільки зараз у Києві працює максимальна кількість мобільних бригад – 12.З початку вакцинації в Україні, 24 лютого, до сьогодні у столиці отримали першу дозу вакцини лише 1880 людей. На вихідних щеплення взагалі нікому не робили.