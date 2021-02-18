У Києві 18 лютого повідомили про мінування одразу 2 приватних шкіл – це креативні міжнародні дитячі школи (КМДШ). Як з’ясувалось, це були чергові "жарти".

Одна школа розташована на вулиці Голосіївській, 13г, а інша у Дніпровському районі столиці.

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Через ймовірну небезпеку дітей довелося евакуювати, а уроки скасувати. Школярів повели у RiverMall дивитись мультфільм – вони цьому були раді.

У Голосіївському районі повідомлення про небезпеку прийшло на електронну скриньку директора школи.

Чергове фейкове мінування

Правоохоронці не виявили вибухівки в обох закладах, про це у коментарі для сайту 24 каналу повідомили в пресслужбі ДСНС. Але поліція почала розслідування. За такі "жарти" можуть посадити у в’язницю до 6 років.

Звісно, якщо це зробила не дитина. В Одесі, до прикладу, про вибухівку повідомила першокласниця, бо хотіла піти додому погратися з котом. Дітей у в’язницю не садять, але за їх вчинки дістанеться батькам.

До речі, сьогодні ще й метро у Києві "замінували" – це знову були фейкові повідомлення.