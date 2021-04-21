Насипали сміття та розбили скло: у Києві покарали "героя" парковки – відео

У Києві на Русанівці хтось залишив Peugeot посеред двору й загородив дорогу іншим. "Героя" парковки вирішили покарати – розбили лобове скло та закидали машину сміттям.

Відео опублікували в телеграм-каналі "Київ оперативний". Автор допису запитав у підписників чи підтримують вони такі методи боротьби з порушниками.

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Покарали "від душі"

На Русанівці "від душі" покарали героя паркування, йдеться у дописі.

У Києві покарали "героя" парковки: дивіться відео

Такі порушення фіксуватимуть на камери

До речі, у Києві тестують першу автоматизовану систему фотофіксації порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту без додаткового залучення інспекторів з паркування. Про це писав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Інноваційна система буде працювати протягом 60 днів на вулиці Басейній, поблизу Бессарабської площі як експеримент.

Там вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки і парковки, 6 платіжних терміналів – в кожному по 3 камери, і 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування.

Встановлені камери охоплюють всю парковку.