У Києві показали як користуватися новими автоматичними туалетами: відеоінструкція
У Києві функціонує 11 нових вуличних туалетів – всі у центрі міста. Вони повністю автоматизовані й приймають банківські карти.
Джерело:КМДА
Ці сучасні вбиральні встановили торік, втім через те, що були зафіксовані випадки їх пошкодження, в КМДА вирішили навчити людей ними користуватися. Ці апарати аналоги європейським й цілком вписуються у київський архітектурний ряд.
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Як працюють ці туалети
Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:
- відкриття дверей,
- вентиляція і, за потреби, підігрів або охолодження повітря,
- миття,
- дезінфекція
- сушка унітазу,
- подача туалетного паперу, мила та води для рук,
- безконтактна сушка рук,
- миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача,
- датчик присутності,
- антикорозійний і антивандальний захист.
Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.
Вартість послуги – 10 гривень.
У Києві показали як користуватися новими автоматичними туалетами: дивіться відео
Де вони розташовані:
Вбиральні розташовані на популярних туристичних маршрутах.
- вулиця Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
- вулиця Володимирська, 24;
- вулиця Володимирська, 42;
- площа Арсенальна, 1;
- площа Європейська, 1;
- вулиця Хрещатик, 1;
- вулиця Хрещатик, 17;
- вулиця Хрещатик, 27;
- вулиця Прорізна, 3;
- проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)
- площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).
В КМДА також повідомили, що у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.
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