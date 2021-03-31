У Києві функціонує 11 нових вуличних туалетів – всі у центрі міста. Вони повністю автоматизовані й приймають банківські карти.

Ці сучасні вбиральні встановили торік, втім через те, що були зафіксовані випадки їх пошкодження, в КМДА вирішили навчити людей ними користуватися. Ці апарати аналоги європейським й цілком вписуються у київський архітектурний ряд.

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Як працюють ці туалети

Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:

відкриття дверей,

вентиляція і, за потреби, підігрів або охолодження повітря,

миття,

дезінфекція

сушка унітазу,

подача туалетного паперу, мила та води для рук,

безконтактна сушка рук,

миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача,

датчик присутності,

антикорозійний і антивандальний захист.

Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.

Вартість послуги – 10 гривень.

У Києві показали як користуватися новими автоматичними туалетами: дивіться відео

Де вони розташовані:

Вбиральні розташовані на популярних туристичних маршрутах.

вулиця Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вулиця Володимирська, 24;

вулиця Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вулиця Хрещатик, 1;

вулиця Хрещатик, 17;

вулиця Хрещатик, 27;

вулиця Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

В КМДА також повідомили, що у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.