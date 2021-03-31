У Києві показали як користуватися новими автоматичними туалетами: відеоінструкція

Джерело:КМДА
У Києві функціонує 11 нових вуличних туалетів – всі у центрі міста. Вони повністю автоматизовані й приймають банківські карти.
Ці сучасні вбиральні встановили торік, втім через те, що були зафіксовані випадки їх пошкодження, в КМДА вирішили навчити людей ними користуватися. Ці апарати аналоги європейським й цілком вписуються у київський архітектурний ряд.
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Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. А саме:
Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги.
Вартість послуги – 10 гривень.
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Вбиральні розташовані на популярних туристичних маршрутах.
В КМДА також повідомили, що у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.