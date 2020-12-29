У Києві показали як після ремонту виглядає Арсенальна площа
У Києві показали як після реконструкції виглядає Арсенальна площа. Реконструкція ще триває, але багато роботи вже виконано – висадили нові дерева, замінили тротуарне покриття та реставрують Микільську браму.
Ця історична споруда є частиною фортифікаційного комплексу Нової печерської фортеці. Попри те, що ремонт не завершений, для людей вже відкрили частину площі біля метро, пишуть на фейсбуці на сторінці Kyiv Arsenal.
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Ремонт тривав 3 місяці й коштував 22 мільйони гривень. Бруківку замінили на німецький клінкер, встановили лави та нове економне освітлення.
Як виглядає Арсенальна площа після ремонту: дивіться фото
На входах у підземний перехід старий камінь замінять на лабрадорит – стверджують, що завдяки цьому рішенню поверхня стала менш ковзкою й у разі ожеледиці не утворюватиметься ковзанка.
Далі планують відновити будівлю Військової комендатури.
Попереду оновлення другої половини Арсенальної площі зі спорудженням фонтану за будівлею станції метрополітену "Арсенал".
Добігає кінця реконструкція Арсенальної площі: дивіться відео
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