У Києві показали як після реконструкції виглядає Арсенальна площа. Реконструкція ще триває, але багато роботи вже виконано – висадили нові дерева, замінили тротуарне покриття та реставрують Микільську браму.

Ця історична споруда є частиною фортифікаційного комплексу Нової печерської фортеці. Попри те, що ремонт не завершений, для людей вже відкрили частину площі біля метро, пишуть на фейсбуці на сторінці Kyiv Arsenal.

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Ремонт тривав 3 місяці й коштував 22 мільйони гривень. Бруківку замінили на німецький клінкер, встановили лави та нове економне освітлення.

Як виглядає Арсенальна площа після ремонту: дивіться фото

На входах у підземний перехід старий камінь замінять на лабрадорит – стверджують, що завдяки цьому рішенню поверхня стала менш ковзкою й у разі ожеледиці не утворюватиметься ковзанка.

Далі планують відновити будівлю Військової комендатури.

Попереду оновлення другої половини Арсенальної площі зі спорудженням фонтану за будівлею станції метрополітену "Арсенал".

Добігає кінця реконструкція Арсенальної площі: дивіться відео