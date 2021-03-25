З десяти зупинився один: у Києві показали як працюють автобуси під час локдауну
Киянин на Оболоні пропустив 10 автобусів – водії просто не зупинялись, а в один його не пропустили, оскільки не було місць. Зрештою чоловік поїхав й згодом показав відео свого челенджу, з яким через локдаун мусили зіткнутися чимало киян.
Джерело:24 канал
Це, мабуть, одне з найважчих випробувань для мешканців столиці під час локдауну – люди повинні вистояти у величезних чергах, аби добратися на роботу, а ввечері додому. Крім того, водії автобусів та трамваїв іноді навіть не зупиняються, оскільки не можуть брати нових пасажирів.
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Карантинний шатл-експрес
Кияни змушені чекати поки приїде транспорт у якому будуть місця. У соцмережах опублікували відео – пасажир зняв як повз зупинку проїхало 9 автобусів (йдеться про маршрут № 99).
Людина, яка зняла відео, чекаючи автобус на першій після початку маршруту зупинці, змогла сісти тільки в 11-й за рахунком автобус. Фактично 99 маршрут перетворився в шаттл-експрес Площа Шевченка – метро Мінська без зупинок,
— йдеться у дописі.
Один автобус таки не проїхав повз й навть відкрив двері, втім, в нього автора сюжету теж не пустили – ліміт пасажирів був вичерпаний.
У Києві показали як працюють автобуси під час локдауну: дивіться відео
Транспортний колапс у Києві
- Під час локдауну у Києві дозволи працювати транспорту, але з умовою – у салоні має бути 50% вільних місць, аби люди могли тримати дистанцію.
- Це правило стосується усіх видів наземного транспорту, але приватні перевізники – маршрутки не всі дотримуються його та просять владу дозволити їм взагалі не працювати.
- Через це обмеження у столиці спостерігається великий транспортний колапс. В КМДА заявили, що винні у цьому роботодавці, які не хочуть відправляти людей працювати на віддалений режим роботи.
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