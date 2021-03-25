З десяти зупинився один: у Києві показали як працюють автобуси під час локдауну

Киянин на Оболоні пропустив 10 автобусів – водії просто не зупинялись, а в один його не пропустили, оскільки не було місць. Зрештою чоловік поїхав й згодом показав відео свого челенджу, з яким через локдаун мусили зіткнутися чимало киян.

Це, мабуть, одне з найважчих випробувань для мешканців столиці під час локдауну – люди повинні вистояти у величезних чергах, аби добратися на роботу, а ввечері додому. Крім того, водії автобусів та трамваїв іноді навіть не зупиняються, оскільки не можуть брати нових пасажирів.

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Карантинний шатл-експрес

Кияни змушені чекати поки приїде транспорт у якому будуть місця. У соцмережах опублікували відео – пасажир зняв як повз зупинку проїхало 9 автобусів (йдеться про маршрут № 99).

Людина, яка зняла відео, чекаючи автобус на першій після початку маршруту зупинці, змогла сісти тільки в 11-й за рахунком автобус. Фактично 99 маршрут перетворився в шаттл-експрес Площа Шевченка – метро Мінська без зупинок,

— йдеться у дописі.

Один автобус таки не проїхав повз й навть відкрив двері, втім, в нього автора сюжету теж не пустили – ліміт пасажирів був вичерпаний.

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