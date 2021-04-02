У Києві мер показав як виглядає спецперепустка на громадський транспорт. Їх видаватимуть лише певній категорії працівників – без такого документу у транспорт не пускатимуть до 16 квітня.

Саме такий строк передбачають нові карантинні обмеження, які почнуть діяти з 5 квітня. Втім, транспорт рухатиметься за звичними маршрутами.

До цієї теми Локдаун у Києві: у КМДА пояснили, хто отримає спецперепустки на користування транспортом

Посвідчення видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.

Хто отримає спецперепустки

медики

рятувальники

працівники соціальної сфери

працівники транспорту

працівники торгівлі

комунальники

військові

Віталій Кличко підкреслив, що власники таких перепусток повинні оплачувати проїзд.

Спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Ну, і не забувати про обов’язковість носити маску,

– пише мер.

Усього таких перепусток буде близько 400 тисяч.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, як отримати таку перепустку.

Які ще обмеження діятимуть у Києві з 5 квітня

Перестануть працювати дитячі садочки та школи .

. Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу . Або надати відпустки, якщо це буде можливо.

. Або надати відпустки, якщо це буде можливо. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку.

Також під забороною з 1 квітня продуктові ярмарки.