У Києві показали як виглядає карантинна спецперепустка на транспорт

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Джерело:

Віталій Кличко

У Києві мер показав як виглядає спецперепустка на громадський транспорт. Їх видаватимуть лише певній категорії працівників – без такого документу у транспорт не пускатимуть до 16 квітня.

Саме такий строк передбачають нові карантинні обмеження, які почнуть діяти з 5 квітня. Втім, транспорт рухатиметься за звичними маршрутами.

До цієї теми Локдаун у Києві: у КМДА пояснили, хто отримає спецперепустки на користування транспортом

Посвідчення видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.

Хто отримає спецперепустки

  • медики
  • рятувальники
  • працівники соціальної сфери
  • працівники транспорту
  • працівники торгівлі
  • комунальники
  • військові

Віталій Кличко підкреслив, що власники таких перепусток повинні оплачувати проїзд.

Спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Ну, і не забувати про обов’язковість носити маску,
– пише мер.

Усього таких перепусток буде близько 400 тисяч.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, як отримати таку перепустку.

Які ще обмеження діятимуть у Києві з 5 квітня

  • Перестануть працювати дитячі садочки та школи.
  • Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу. Або надати відпустки, якщо це буде можливо.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку.

Також під забороною з 1 квітня продуктові ярмарки.